Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 karşılaşmada 44 gol atarken, bu goller 32 farklı futbolcudan geldi.

Arca Çorum FK’nın kupa tarihindeki en golcü futbolcusu ise 3 golle Salim Uzun oldu. Salim’i 2’şer golle Ender Acar, Mehmet Keleş, Ali Kireş, Çağlar Yıldızer, Turgay An, Erkut Başkaya, Cengiz Ötkün, Ahmethan Köse ve Mustafa Emre Yalçınkaya takip ediyor.

Kırmızı-siyahlı takımın diğer golleri ise Murathan Buruş, Buğraç Han Yalçınkaya, Yiğitcan Gölboyu, İbrahim Selen, Erol Topaloğlu, Osman Bodur, Akın Karaaslan, Kudret Kanoğlu, Berat Ali Genç, Yeldar Yamaç, Burak Gündoğdu, Sebahattin Usta, Abuzer Gaffar Toplu, Yakup Alkan, Mert Sarı, Sinan Kurumuş, Berkay Can Değirmencioğlu, Thomas Verheydt, Suat Kaya, Taha İbrahim Reçber ve Abdullah Güler’den geldi. Thomas Verheydt, kupada Çorum FK adına gol atan tek yabancı oyuncu durumunda.