Bugün 3.Lig ekibi Kütahyaspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 27.maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14. sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bu sezonların tamamında Ziraat Türkiye Kupası’na katıldı. Kırmızı-siyahlı takım, kupada bugüne kadar 1’i hükmen sonuçlanmak üzere 26 maça çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 12 galibiyet, 1’i hükmen 14 yenilgi alırken, attığı 44 gole karşılık kalesinde de 44 gol gördü.

İÇERİDE 14 MAÇ

Arca Çorum FK, 26 maçın 14’ünüi evinde oynarken, 7 galibiyet, 7 yenilgi aldı. 25 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 21 gol gördü.

DEPLASMANDA 5 KEZ TURLADI

Arca Çorum FK, 26 maçın 12’sini deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 7 yenilgi alan Çorum ekibi, 5 kez adını üst tura yazdırırken, pandemi döneminde, Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken maça, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle çıkamamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 12 deplasman maçında attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.