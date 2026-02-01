Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 23.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara’da Ziraat Bankkart’ın konuğu oldu. Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Çorum temsilcisi Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, E. Berkun, Erenhan, Abdülsamet, Burak, Berke Erey, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Mehmet Cam, Serkan Koçak'lı kadrosu ile mücadele etti. İlk sette oyunun kontrolünü eline alan ve özellikle hücumda etkili olarak bulduğu sayılarla ilk seti 25-20 kazanan Sungurlu Efeleri 1-0 öne geçti. İkinci sette Ziraat Bankkart takımı hücumda daha etkili oldu ve maça ortak olmak için bulduğu sayılarla son bölümü heyecana sahne olan seti temsilcimiz 25-22 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette ev sahibi takımın maça ortak olma çabası final bölümüne kadar devam etti. Sungurlu Efeleri tecrübesi ile final bölümünde bulduğu sayılarla seti 25-22 maçı da 3-0 alarak üst üste dokuzuncu maçından galibiyet ile ayrıldı ve onaltıncı galibiyetini alarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.