2012-2013 Sezonundan beri Ziraat Türkiye Kupası’na aralıksız olarak katılan Arca Çorum FK, kupadaki ilk maçını 19 Eylül 2012’de, sahasında Yeni Amasyaspor’la oynadı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı 12.dakikada Murathan Buruş, 38.dakikada Buğraç Han Yalçınkaya, 54. dakikada Yiğitcan Gölboyu ve 82.dakikada İbrahim Selen’in attığı gollerle 4-1 kazanan Çorum temsilcisinde Murathan Buruş’un golü o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Aynı maçta Yeni Amasyasporlu futbolcu Yiğit Veysel Yumak’ın 65.dakikada attığı gol ise Çorum ekibinin kupada yediği ilk gol olarak kayıtlardaki yerini aldı.