Güreş Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince Trabzon-Ortahisar’da düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Büşranur Özmez, bronz madalya kazandı.
Beşirli Spor Salonu’nda, 36 kulüpten 147 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, antrenör Adem Uysal nezaretinde, 55 kiloda mindere çıkan Büşranur Özmez, altın madalya şanısın kaybettikten sonra repesaj müsabakaları sonunda, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Özmez, İskilip temsilcisi adına 2026 yılının ilk madalyasını kazandı.
Muhabir: Haber Merkezi