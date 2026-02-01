Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 14.hafta maçında Çorum FK deplasmanda Gençlerbirliği’nin konuğu oldu. Ankara Gölbaşı Sentetik Saha’da oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. İki takımda 90 dakika boyunca gol bulamazken, Çorum FK’da Yusuf, Gençlerbirliği’nde ise Mehmet Efe kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK aldığı 1 puanla puanını 28’e yükseltirken, Ankaragücü’nün de kazanması ile ikinci sıraya geriledi. Ev sahibi Gençlerbirliği ise puanını 21’e yükseltti.

Öte yandan aynı sahada oynanan günün diğer maçında ise Çorum FK'nın U16'ları rakibine 5-0 mağlup oldu.

SAHA: Gölbaşı Sentetik.

HAKEMLER: Kubilay Keskin, Utku Demir, M.Yiğit Sönmez.

GENÇLERBİRLİĞİ U17: Emir, Ömer, Saffet, Berat, H.Aras, Mehmet Efe, Suat, Hayati, Fırat, Polat, Onur.

YEDEKLER: Ramazan Efe, Hüseyin, Sezercan, Onat, Mehmet, Efe, Ömer Furkan, Cesim, Görkem, Yusuf.

ARCA ÇORUM FKN U17: Oğuzhan, Gökalp, M.Emin, Atakan, Emir Alp, Furkan, Yiğit Kaplan, A.Miraç, Poyraz, Çınar Temir, Yusuf.

YEDEKLER: Uygar, Kartal, Çınar Güven, Adem Efe, Yiğit Kaya, Arda, Kerem, Doruk.

KIRMIZI KARTLAR: Dk.61 Yusuf (Çorum FK), Dk.88 Mehmet Efe (Gençlerbirliği).

GOL: Yok.