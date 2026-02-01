Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü’nü 1-0 yendiği maçla ilgili yaptığı açıklamada, teknik heyet ve futbolcuları kutlarken, şampiyonlukla ilgili olarak “O sene bu sene inşallah” ifadelerini kullandı.

Aşgın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “O sene bu sene inşallah. Heyecanlıyız, umutluyuz, azimliyiz, başaracağız.

Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek hedefe bir adım daha yaklaşan Arca Çorum Futbol Kulübü'müzü ve yağmura rağmen stadı dolduran şanlı taraftarımızı yürekten kutluyorum. Helal olsun, yolun sonu Süper Lig olsun” ifadelerini kullandı.