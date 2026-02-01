Arca Çorum FK ile Keçiörengücü, Cumartesi günü sekizinci kez karşılaştı. İki takım arasında daha önce oynanan 7 maçta da karşılıklı gol oldu. Arca Çorum FK, 23.hafta maçında konuk ettiği başkent ekibini 87.dakikada Mame Thiam’ın penaltıdan attığı golle 1-0 yendi ve rekabetteki 6.galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahı ekip bu sonuçla Süper Lig yolunda önemli adım daha atarken, Keçiörengücü’nden ilk kez gol yemedi.

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasında oynanan maçlarda Çorum temsilcisi 17 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.