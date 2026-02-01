Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Keçiörengücü karşısında alınan galibiyetle ilgili yaptığı açıklamada, “Süper Lig için sarsılmaz irademizin bir nişanesi” ifadesini kullandı.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arca Çorum FK’mız, evimizde konuk ettiğimiz güçlü rakibimiz Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla devirdi ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İlk ikiyle puan farkımızı maç fazlasıyla 2'ye düşürdüğümüz bu galibiyet, Süper Lig için sarsılmaz irademizin bir nişanesidir.

Haftaya Vanspor deplasmanında daha iyi bir oyun sergileyip galibiyet serimizi devam ettirmeli; hedefimize emin adımlarla yürümeye devam etmeliyiz.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve yağmurlu havaya aldırış etmeden tribünleri dolduran muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum” dedi.