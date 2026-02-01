AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Arca Çorum FK’nın, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.haftasında, sahasında Keçiörengücü ile oynadığı maçı protokol tribününden izledi.

Ahlatcı, 1-0 kazanılan karşılaşma sonrasında kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Çorum FK! Keçiörengücü karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle yola devam ediyoruz. Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve tribünleri dolduran muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.