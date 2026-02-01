CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek Süper Lig’e bir adım daha yaklaştığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Çorum’un gücü, Çorum’un inancı sahada bir kez daha kendini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Mehmet Tahtasız, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin gururu Çorum FK’yı, değerli yöneticilerini ve yağmur çamur demeden takımımızı yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı sahamızda alınan bu anlamlı galibiyetten dolayı yürekten kutluyorum. Adım adım Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımıza başarılar diliyorum. Çorum’un gücü, Çorum’un inancı sahada bir kez daha kendini göstermiştir” dedi.