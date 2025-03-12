Çorum'da inşaat projelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili ve Çorum'un 17. ve 18. Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'den de sert bir açıklama geldi. Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda iş ahlakına vurgu yaparak iddialarla ilgili mesaj verdi.

İşini en iyi şekilde yapmanın ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirten Külcü, şunları söyledi: “Ne iş yaparsan yap, onun en iyisini yapmaya çalışmak bir ahlaki sorumluluktur. Ancak üzülerek görüyoruz ki herkes bu bilince sahip olmayabiliyor. Bu durum, hemen herkesin hayatında karşılaştığı genel bir hayat tecrübesidir”

Yaşanan süreçle ilgili bilgi kirliliği ve sorumsuz açıklamalara tepki gösteren Külcü, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir kötü alışkanlığımız daha var ki; o da bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmasıdır. Çorum’da bugünlerde yine böyle bir süreç yaşanıyor. Eline mikrofon geçirenler ya da klavyenin başına geçen klavye kahramanları dolu boş atıp tutuyor. Her lüzumsuz açıklama toplumda yeni bir tedirginlik yaratıyor”

Kriz süreçlerinin doğru ve yetkin kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Külcü, yetkilileri sorumlu davranmaya davet etti: “Unutulmamalıdır ki kriz yönetmesi gerekenlerin kahraman edasıyla ateşe körükle gitmesi kabul edilemez bir durumdur. Sağlıklı, tatmin edici açıklamalar yapılarak sürecin suhuletle yönetilmesi beklenmektedir” diyen Muzaffer Külcü açıklamasının devamında, toplumsal beklentinin, süreçte gereksiz tartışmaların önüne geçilmesi ve kafa karışıklığının yaratılmaması olduğunu ifade etti.

Halkın beklentisinin açık olduğunu, gereksiz tartışmalar yerine, kafa karışıklığı yaratmadan, ehil kişiler tarafından yapılacak kapsamlı inceleme ve açıklamalarla sürecin nihayete erdirilmesinin de zorunlu olduğunu anlatarak usulsüzlük iddiaları doğru çıkarsa, sorumluların kesinlikle cezalandırılması gerektiğinin altını çizen Külcü; “Bizim için bir insanımızın canı, herkesin malından daha kıymetlidir. Yapılan incelemeler sonucu iddiaların doğru olduğu ortaya çıkarsa devlet gerekeni yapacaktır. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yaptığı yanlışı yanına bırakmaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Kim yanlış yaparsa cezasını çekecektir ve çekmelidir” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi