31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde DEM Parti’nin adayı olan Ümit Küçükbayatlı geçmiş dönemde Milletvekili adayı olmuş partinin il eş başkanlığını da yapmıştı.

Çorum’u kucaklayan bir anlayış içerisinde çalışacaklarını belirterek “DEM gelir devran döner” diye konuşan Ümit Küçükbayatlılı “Demokratik, Ekolojik, kadın özgürlükçü yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Altyapıdan ekolojiye, tarımsal üretimden turizme birçok alanda yeterli çalışmanın yapılmadığını belirterek Çorum’un sorunlarını çok iyi bildiklerini ve bunu çözüme kavuşturmak için canla başla mücadele edeceklerini belirten Küçükbayatlı: “Çorum’un altyapı ve yollarında büyük eksiklikler var. Doğa ve ekoloji anlamında bir şey korunmamış. Kültür sanat alanında da bir üretim yok. Bizim mücadelemiz kültür sanat temelli olacak. Engellilerin toplumsal yaşama katılımı konusunda da maalesef Çorum’da bir çalışma yapılmıyor. Biz halkımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza güveniyoruz. Evlerine gittiğimizde bizi bağrına basıyorlar. Kazanacak olan Çorum halkıdır. Kazanan kadınlar, çocuklar; kazanan Çorum olacak. Sadece siyaseten DEM Parti kazanmayacak. Biz bu toprağın gençleri, kadınları ve yaşlılarıyız. Bu toprakların insanlarıyız. Bizler kazanacağız” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ