Boğazkale’de düzenlenen seçim bürosu açılışında ilçeye doğalgaz altyapısı ile ilgili müjdeyi veren Ahlatcı, “Analarımız bu kış doğalgaz kullanacak” ifadesini kullandı. İlçenin daha modern bir yaşam standardına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirten Ahlatcı, doğalgaz projesinin önemini vurguladı.



Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Alaca’da yoğun bir katılımla gerçekleşen seçim bürosu açılışında ise Halil İbrahim Şaltu'nun başkanlığıyla gerçek belediyecilik anlayışının Alaca’da devam edeceğini vurgulayarak, 31 Mart'ta Alaca'nın zaferinin ilan edilerek Cumhurbaşkanına hediye edileceğini belirtti.

Ahlatcı, Alaca’ya yapılacak olan 3. etap 229 konuttan oluşan TOKİ projesinin 18 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu proje ile Alaca’daki konut ihtiyacının karşılanması ve yeni bir yaşam alanının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Ahlatcı, Alaca'nın sosyal ve ekonomik hayatının geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu tür projelerin ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.