Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyünde bulunan ve uzun yıllardır tarımsal sulama amacıyla kullanılan İbrahimköy Göletinin üzeri hızla yayılan yosunlar ve atıklarla kaplandı. Kuraklık sebebiyle su seviyesinde azalma yaşanan göleti kaplayan yosun ve sazlıklar her yıl artıyor. Olta balıkçılarının sıkça ziyaret ettiği gölet, yosunlar sebebiyle balık tutulamaz hale geldi. Gölet çevresine atılan plastik şişeler, evsel atıklar, dikkat çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, göleti kaplayan sazlık ve yosunların hızla yayıldığını ifade etti. Göletin yok olmasından korktuklarını belirten vatandaşlar, gölet çevresini kirletenlere de tepki gösterdi.



"Buraya bir çare bulunsun"

Sorunun üç yıldır devam ettiğini ve yosunların sürekli arttığını belirten Burhan Çetin isimli vatandaş, "Piknik yapabileceğimiz bir alan kalmadı. Sazlık ve otluk alanlar göleti kaplarken canlılar için de yaşam alanı neredeyse kalmadı. Yaklaşık 3 senedir bu sorun devam ediyor ve artık buraya bir çare bulunsun" diye ifadelerde bulundu.



"Bu alanın bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum"

Gölette yaşanan sorunun çözülmesi gerektiğini dile getiren Adnan Günduğan ise, "Gölette aşırı derecede otlanma ve yosunlanma var. Bölgede çok fazla zirai tarım ilacı kullanılıyor. Özellikle çevre ve doğa temizliği konusunda insanların bilinçsiz davrandığını görüyorum. Çöp bidonlarının olmaması da atıkların çevreye yayılmasını arttırıyor. Bu alanın bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum. Barajın dört bir yanı otlarla kaplanmış durumda ve gölette yaşayan canlıların yaşam alanı her geçen gün kısıtlanıyor. Ayrıca amatör balıkçılık yapan arkadaşlarımız da bu durumdan muzdarip. Olta atacak bir yerde bulamıyorlar. Yetkililerden burası için bir çözüm üretmelerini istiyoruz" dedi.

Muhabir: İHA AJANS