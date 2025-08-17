Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi ve risk altındaki çocukların tespiti, korunması, desteklenmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar yapılan iki toplantıda değerlendirildi. Ayrıca eğitim, sağlık, güvenlik ve ilçe sosyal hizmet alanındaki yapılacak koordinasyon çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Dinçer ile birlikte Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Hitit Üniversitesi Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Songül Özüm, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zehra Atakcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Erhan Atalay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ö. Osman Doğan, İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü M.Akif Yazılıtaş ile İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Hüseyin Tokgöz katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR