Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, ilçeye bağlı bağlı Sarısüleyman Köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı Sami Günay ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Dinçer, köydeki kaynak suyu ve kapalı sulama sistemini yerinde inceledi. Şehit Muttalip Kaplan’ın kabrini de ziyaret eden Dinçer, Şehit Tuncay Arslan’ın babaannesi Nerdane Arslan’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Köy Muhtarı Günay ve vatandaşlarla sohbet eden Dinçer, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Kaymakam Dinçer’e İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İl Genel Meclisi Üyesi Selahattin Eyyubi Batır, Bülent Özdemir, İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Burhan Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü Murat Aslan eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi