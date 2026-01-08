Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 2026 yılında da yapacakları yatırım ve hizmetlerle Alaca’ya değer katmaya ve kendilerine verilen emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Alaca Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Arslan başkanlığında yapılan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Alaca’nın daha modern, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirilmesi konusunda önemli kararlar alındı.

Başkan Arslan, gerek devam eden projeler, gerekse 2026 planlamalarıyla ilçeye değer katmaya ve ilçe halkının kendilerine verdiği emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, yeni yılın ilk toplantısında aldıkları kararların ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Arslan, “Rabbim aldığımız kararları hayırlı eylesin, birliğimizi daim kılsın” ifadesini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ