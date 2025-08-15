Alaca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alaca köylerinde dağıtılmak üzere 13 adet 3m³ Kapasiteli Yem Karma Makinesi puanlama usulüyle desteği hak edenlere teslim edildi.

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muhsin Yılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Menderes Ayroğan, İlçe Tarım Müdürü Cumhur Atalık, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Dinçer, yaptığı açıklamada köylerdeki hayvansal üretimin küçük işletmelerin çoğunlukta olduğu bir ortamda gerçekleştiğini, bugün dağıtılan yem karma makinalarının gerek süt üretiminde gerekse et üretiminde çiftçilere her yönden çok önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi