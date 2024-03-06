Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni dönem seçim taahhütlerinden biri olan Emekliler Lokalinin geçici yeri açılışa hazır hale geldi. Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasının birinci katı Emekliler Lokali olarak dizayn edildi. Son hazırlıkların yapıldığı Emekliler Lokali’nin bu hafta içerisinde hizmete açılması planlanıyor.



Güngörmüşler olarak adlandırılan yaşlılara yönelik yeni dönemde de önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Aşgın “Bildiğiniz gibi Güngörmüşler Sosyal Tesisimizi yaşlılarımız için hizmete sunmuştuk. Yeni dönemimizde de emeklilerimiz için bir lokal inşa edeceğiz. Güngörmüşlerimizin anılarını tazeledikleri, dostluklarını pekiştirecekleri, gelecek nesillere tecrübelerini aktaracakları Emekliler Lokali’ni kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete sunacağız.” dedi.

Emekliler Lokali’nin geçici olarak eski belediye hizmet binasında hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, önümüzdeki süreçte Tarihi Kent Meydanı’nda hem tarihi Hükümet Konağı’nın canlandırılacağı hem de emekliler lokali olarak kullanılacağı bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.

Başkan Aşgın, “Birinci Noter’in olduğu binayla ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız. Birinci noteri yıktıktan sonra orayı iki katlı konak olarak yapacağız. 1950 yıllarında yanmış olan eski hükümet konağının dış cephe görünümünü burada yeniden ihya edeceğiz. Belediyemize ait olan yerleri de büyük oranda emeklilerimiz için değerlendirerek emekli lokali yapacağız” dedi.