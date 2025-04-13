Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği 11-13 Nisan tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen grup birinciliğinin ilk gününde Çorum Belediyespor Ankara TED Kolejliler Kulübü’nü 3-2 yenerek gruplara galibiyetle başladı. İkinci gün Tokat Gençlikspor’a 3-1 mağlup olan Çorum Belediyespor, üçüncü gün ise Sinop temsilcisi Boyabat Kale Spor Kulübü’nü 3-0’la geçmesine rağmen 5 puanda kaldı ve Türkiye finallerine grup aşamasında veda etti.

Editör: RIFAT KARA