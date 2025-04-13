8 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi’nde hafta sonu 19.hafta heyecanı yaşandı. Play-Off umudu az da olsa devam eden Ahlatcı Çorum FK Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor’un konuğu oldu. Vali Hanefi Demirkol Sahası’nda oynanan karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılan Kırmızı-Siyahlı gençler 29 puanda kalarak bitime 2 hafta kala Play-Off hayallerine de veda etti. Çorum FK kalan 2 haftada prestij mücadelesi verecek.

U19’LAR HÜKMEN GALİP

Öte yandan U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK ise hafta sonu sahasında Karabük İdman Yurdu’nu konuk edecekti. Karabük temsilcisi Çorum’a gelmeyince karşılaşma oynanmadı. Bu gelişme üzerine Kırmızı-Siyahlı gençler hükmen 3-0 galip sayıldı.

Bu sonucun ardından 42 puana ulaşan Ahlatcı Çorum FK U19 takımı Play-Off yolunda da büyük avantaj sağladı.