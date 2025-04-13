Çankırı’da düzenlenen Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği’nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Dinamik Spor Kulübü şampiyonaya grup aşamasında veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği 11-13 Nisan tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı. Çorum temsilcisi Dinamik Spor Kulübü ilk maçında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’u 3-0’la geçerken, ikinci maçında ise TVF Spor Lisesi’ne 3-0 mağlup oldu. Üçüncü maçında Çankırı Zirve Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup eden Çorum temsilcisi grubunu 6 puanla TVF Spor Lisesi’nin ardından ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.