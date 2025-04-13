Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Atletizm Yarı Final Grup Birinciliği 11-12 Nisan tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü yarılar sonunda Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Nisa Kabaklı küçük kızlar 60 metrede birinci, Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Rabia Sarmaşık ise yıldız kızlar 800 metrede üçüncü olarak Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA