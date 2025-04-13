Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig 20.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Buharaspor sahasında Yozgat Yurdum Gençlikspor’u konuk etti. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Merve’nin golüyle 1-0 öne geçen Çorum temsilcisi ilk yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarıda karşılaşma tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, maçın 89.dakikasında konuk Yozgat Yurdum Gençlikspor bir gol daha bularak maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 7 puanda kalırken, Yozgat temsilcisi ise puanını 19 yaptı.