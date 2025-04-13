Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bocce Kupası İl Birinciliği sona erdi. Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce Sahası’nda 32 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuva küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız erkeklerde Akın Özkaya birinci, Yiğit Celal Avcı ikinci, Doğa Çağın Çıtak üçüncü, Emir Yerlikaya ise dördüncü olarak tamamladı. Yıldız kızlarda Aylin Arslan birinci, Rabia Esma Barandak ikinci, Sümeyye Nisa Altuntaş üçüncü, Hafsa Tiryaki ise dördüncü oldu. Küçükler mix kategorisinde ise Elifsu Karakuş birincilik kürsüsüne çıkarken, Ali Eymen Çalışkan ikinci, Toprak Çıtak üçüncü, Çağan Öztürk ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.