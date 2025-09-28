Çorum’da siyaset ve tıp dünyasından isimlerin bir araya geldiği nişan merasimi, renkli görüntülere sahne oldu.

Ünal–Aysel Cevizci çiftinin kızları Kübra ile Ömer–Asuman Sobacı çiftinin oğulları Eren’in nişan töreni, Anitta Otel’in seçkin atmosferinde gerçekleştirildi.

Merasime, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Külcü ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte damadın babası Ömer Sobacı ve kızın babası Ünal Cevizci taktı.

Nişan duasının ardından davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Muhabir: Haber Merkezi