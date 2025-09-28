Araştırmacı ve yazar Muammer Bilgiç’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, geçtiğimiz Cuma akşamı, Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çok sayıda kişinin izlediği konferansın açış konuşmasını yapan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı, Gazze’de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Ardından kürsüye gelen Muammer Bilgiç, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesinin tarihsel sürecini aktararak başladığı konuşmasında, küresel emperyalizmin, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyanın hemen hemen her köşesinde yaşanan savaşların müsebbibi olduğunu vurguladı.

11 Eylül 2001 saldırılarıyla başlayan 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ise savaşların artarak devam ettiğini hatırlatan Bilgiç, Birleşmiş Milletler’in dünyada yaşanan bu savaş ve kaos ortamını giderme konusunda samimiyetsiz tavrı nedeniyle yetersiz kaldığını dile getirdi.

“İSRAİL’E SAVAŞ İLÂN

EDELİM DEMİYORUZ”

Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Uluslararası Sumud Filosu’nu, İsrail saldırılarına karşı korumak üzere, donanma gemilerini gönderen İspanya ve İtalya’nın onurlu bir duruş sergilediklerine dikkat çeken Muammer Bilgiç, merhum Necmettin Erbakan’ın, “İsrail ancak güçten anlar” sözlerini tekrarlayan Kolombiya Lideri Gustavo Pedro’nun da bu tavrının umut verici olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu süreçte İsrail’e karşı uygulaması gereken yaptırımların önemine değinen Muammer Bilgiç, “Biz, İsrail’e savaş ilân edelim demiyoruz ki. Vanaları kapatıp petrolü kes. Limanları kapatıp ticareti bitir. Hava sahanı kapatıp, Kürecik ve İncirlik’ten İsrail lehine istihbarat aktarmaya son ver.” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM: YENİ BİR

AHLÂK HAREKETİ”

Açlık, sefalet, savaş ve adaletsiz gelir dağılımı ile dolu bir dünyadan kurtulmak için “Yeni bir ahlâk hareketi” oluşturulması gerektiğinin altını çizen Muammer Bilgiç, “Yeni bir dünya; kapitalizme, emperyalizme abdest aldırarak olmaz. Ben dünyayı kirleten, karada ve denizde fesat çıkaran adamın yaşam tarzını takdir edeceğim fakat ben 5 vakit namaz kılacağım. İşte bu, kapitalizme abdest aldırmaktır. Kapitalizme abdest aldırarak biz dünyanın bu kötü gidişatını değiştiremeyiz. Peki, nasıl değiştirebiliriz? Biz insanı ötekileştirmeyeceğiz. Bir insana ırkından, renginden, dilinden ve dininden ötürü tavır alınmaz. Merhum Erbakan Hocamızın; savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil işbirliği ve dayanışma, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve gerçek demokrasi şeklinde belirttiği 6 evrensel ilkeyi hayatımızın odak noktasına aldığımızda ancak dünyayı değiştirebilir ve yeni bir dünya kurabiliriz.” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi