AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası ile Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi’nin inşaatını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Alagöz ile birlikte Yavruturna Mahallesi’nde yapımı devam eden Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası’nın inşaatını ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, huzurun ve güvenliğin teminatı olan emniyet teşkilatına yakışır bir eser olacağını ifade ederek, “Çorum’a değer katan, gelişimine güç veren ve geleceğini inşa eden her eserin takipçisi olmaya; hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi güvenlik ve asayiş konusunda da Çorum’umuza yakışan, modern ve güçlü yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz. Bizim tek derdimiz; daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çorum” dedi.

Uzun süredir takip ettiği ve girişimleriyle Çorum’a kazandırdığı Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi’nin inşaatını da yerinde inceleyen Ahlatcı, toplam 8088 m2 kapalı alan üzerine inşa edilen merkezde 46 tip oda, 1 engelli odası, 1 VIP oda ve 9 suit oda, 650 m2 açık teras, 225 m2 çok amaçlı toplantı salonu, 95 m2 VIP salon, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı iki hamam, 310 m2 restoran ve 270 m2 mutfak olacağını söyledi.

Ahlatcı, “Bu merkez ile birlikte yapılacak faaliyetler şehrimizin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye’mizde sınırlı sayıda olan Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi, hemşehrilerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de sayılı illerde bulunan bu merkez, Çorum’umuzun marka değerini de yükseltecek. Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı kahraman emniyet teşkilatımıza ve aziz hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet edecek bu eser; Çorum’umuza değer katan, gelişimine güç veren ve geleceğini inşa eden kalıcı bir yatırım olacaktır. Çorum’a kazandırdığımız her yatırım, hemşehrilerimizin güveni ve desteği ile bizim en büyük gururumuzdur” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi