Mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle yapılan yağmur dualarında topraktaki mahsul için verim istenildi.

Çöplü köyü, İbrahim köyü, Kapaklı köyü, Bolatcık köyü, Belpınarı köyü ve Örükaya yaşayan vatandaşlar, bereket ve huzur için duada bulunurken, yapılan dua sonrası ise imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Köylerine uzun süreden beri yağmur yağmadığını dile getiren Çöplü köyü Muhtarı Hüseyin Deniz, “Tarladaki ürünlerimiz susuz kaldı. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS