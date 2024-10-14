Olay, önceki gün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bolatçık köyünde meydana gelmişti. Köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, üzerindeki silahla köy muhtarını vurmuştu. Açılan ateş sonucu Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Secaattin Doğan, suç aleti tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğan, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Doğan, tutuklanarak Sungurlu Cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS