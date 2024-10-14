Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sefa Çelik, Ankara Caddesi üzerinde 44 ACK 595 plakalı otomobilini park etmek için kaldırıma yanaştığı esnada yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek çocuğun ayağının üstünden geçti.

Olay yerine gelen çocuğun akrabaları Sefa Çelik ile tartışmaya başladı. Kalabalık grubu karşısında gören Sefa Çelik, eline geçirdiği bıçakla kalabalığa saldırdı. Elindeki bıçağı kaptıran Sefa Çelik, kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çorumlu gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra İskilip'in Akpınar köyünde toprağa verilecek.