Alınan bilgiye göre, Bayat ilçesine bağlı bir köyde iklimlendirme sistemi kurarak esrardan daha etkili olduğu belirtilen skunk uyuşturucu maddesi ürettiği tespit edilen bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 276 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi, 2 adet kullanma aparatı, 2 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme lambası, 1 adet termometre, 1 adet ruhsatsız tabanca, 193 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve şarjörleri ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Osmancık ilçesinde bir adreste yapılan adli kontrolde ise 45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu.

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.