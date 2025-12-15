Alınan bilgiye göre, otomobille Gülabibey Mahallesi Bağcılar 85. Sokağa gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, silahla rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekiplerince sokakta ve bir binanın bahçesinde boş tabanca kovanları bulundu.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.