Gökay T(21) idaresindeki 06 BUJ 416 plakalı otomobil Çorum -Samsun Karayolu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yakınlarında aynı istikamette seyreden Recep Sefa T.(22)’nin kullandığı 71 ADZ 165 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Yaşar Kağan Akgül (22) çarpışmanın etkisi ile araçta sıkıştı.

Çorum belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Akgül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Akgül’ün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, her iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.