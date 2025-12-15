Kaza, Cemilbey Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 61 EK 332 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, B.B. yönetimindeki 06 Y 9154 plakalı Toyota marka otomobil ve Ö.S. idaresindeki 19 BB 004 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, sürücüler yara almandan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan caddede araç yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS