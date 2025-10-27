Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Recep K.B. (22) idaresindeki 19 AGG 799 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi üzerinde yaya halde ilerleyen Mehmet Ö.’ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya Mehmet Ö. ile motosiklet sürücüsü Recep K.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.