Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki emekli astsubay Osman Topuksak, karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, Topuksak'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topuksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Muhabir: İHA AJANS