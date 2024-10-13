Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Bolatcık Köyün'de köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan G. ile aynı köyde ikamet eden Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D., üzerinde taşıdığı tabanca ile muhtar ve kardeşine ateş etti.

Açılan ateş sonucu muhtar Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Orhan G., kendi imkanları ile Alaca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Orhan G., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde muhtar Gazi Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca Kaymakam vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ve Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.