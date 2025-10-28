Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5’i hırsızlık, 1’i yağma (gasp) ve 1’i cinsel suçlar olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 2 erkek şahıstan 3 kadın ve 2 erkek bulunurken, kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ