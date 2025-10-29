Alınan bilgiye göre, Halil D.'ye ait iki katlı eve yıldırım düşmesi nedeni ile yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangınınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK