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Av. Dinçer Solmaz, gazetemizi ziyaret ederek “baba dostu” Mehmet Yolyapar’la sohbet etti. Dinçer Solmaz’ın babası, merhum Av. Cemal Solmaz’ın 1970’li yıllardaki CHP İl Başkanlığı döneminde, Mehmet Yolyapar da Gençlik Kolları İl Başkanı olarak görev yapıyordu.

Sarı listenin Merkez İlçe Başkan Adayı’nın Av. Utku Taşar olduğunu hatırlatan Solmaz, Merkez İlçe Kongresi’nde 400 delegenin oy kullanacağını, mahalle delegelerinden sonra köy delegelerinin belirlenmesinde de, demokratik seçim istediklerini ifade etti.