İsrail ve ABD’nin Arzı Mevud hayaline ulaşmak için dur durak bilmediğini ifade eden YRP Gençlik Kolları Başkanı Köse, hedeflerine ulaşmak için hukuk, adalet ve hiçbir insani değeri tanımadıklarını kaydetti.

ABD’nin Trump döneminde de Siyonist soykırımcı İsrail’in emrinde olduğunu dile getiren Furkan Murat Köse, “Başta Gazze olmak üzere, İslam Dünyası’nda Müslümanlar sürekli olarak katlediliyor. Siyonizm’in kovboyu Trump’ın her türlü desteğini alan Siyonist katiller üçte ikisi kadınlar ve çocuklar olmak üzere 55 bin Müslümanı şehit ettiler, 131 bin kardeşimizi de yaraladılar, sakat bıraktılar. Gerçek kayıplarımızın bu rakamlardan çok daha fazla olduğu da şüphe götürmez bir gerçek olarak karşımızda duruyor” dedi.

Zamanın, her zaman olduğu gibi merhum Erbakan Hoca’yı haklı çıkardığını vurgulayan Furkan Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milli Görüş’ün ‘İsrail laftan değil, güçten anlar!’ tespitinin de haklılığı, bugün bir kez daha kanıtlandı. İran’ın füze saldırısı karşısında Tel Aviv’in pek çok yeri yerle bir olunca, terör örgütünün nasıl paniklediğini ve arabulucu bulma telaşına düştüğünü hep birlikte gördük. İşte burada da Milli Görüş’ün şahsiyetli dış politika anlayışı ve icraatları akla geliyor.

Muhabir: Haber Merkezi

Kıbrıs Barış Harekatı’nı Amerika’ya rağmen yapan Milli Görüş’tür. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD, Türkiye’ye silah ambargosu koymuştu! Buna karşılık İncirlik Üssü’nü kapatan Milli Görüş’tür. Çekiç Gücü şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklardan kovan Milli Görüş’tür. ABD’nin İran ve Irak ambargolarını 54. Hükümet döneminde delen Milli Görüştür. Bana ne Amerika’dan’ diyen irade Milli Görüş’te vardır! ‘Kuvvet ve Kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah’tır’ diyen Milli Görüş’tür.Bugün de iktidardan ‘laf değil, icraat’ bekliyoruz. İncirlik ve Kürecik Radar Üssü’nün derhal kapatılması, Azerbaycan petrolünün Bakü-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail’e aktarılmasının durdurulması, ‘Dostum Trump’la NATO zirvesinde kadeh tokuşturanlardan bu adımları atmasını pek de beklemiyoruz ama biz yine de çağrımızı yapalım. Eğer bu iktidar bu adımları atmazsa, bu adımları Yeniden Refah iktidarında biz atacağız, Siyonistlere anladıkları dilden cevabı Yeniden Refah iktidarında biz vereceğiz inşallah!”