Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan, bütün Türkiye'nin heyecanla karşıladığı bu kararı; Ankara'da yapılan Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve Millî Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Şube Başkanları Toplantısı'nda açıkladı.

Mahmut Arıkan, “En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Millî Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz” diye konuştu.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Çorum İl Sorumlusu Muhammed Cüneyd Yanmaz, GİK Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, SP Çorum İl Müfettişi Faruk Cıdık ve Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı'nın da hazır bulundukları toplantıda konuşan Saadet Lideri Arıkan, Gazze halkı için müjde niteliğinde atacakları adım konusunda şunları söyledi:

“Ben Türkiye başta olmak üzere dünyaya bir çağrıda bulunmuştum; 'Türkiye’nin öncülük ettiği Uluslararası bir Filo kurulmalıdır. Şayet böyle bir şey olursa, Türkiye’den kalkacak ilk gemiye Saadet Partimiz öncülük edecek' demiştik. Bu konuda da dünya genelinde adımların atıldığını görüyoruz. İşte burada, bu tarihi toplantıda, sizlere en anlamlı müjdemizi açıklamak istiyorum. Sizlere aylar önce ‘Kaptan Saadet Rota Selamet’ demiştim. Şimdi de bu salondan aldığım güçle diyorum ki ‘Kaptan Saadet rotamız Gazze’ olacak. En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan uluslararası filonun Türkiye’den kalkacak gemilerini biz, Millî Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze’ye yelken açacağız. ‘Bana ne İsrail’den’ deyip, ablukaları deleceğiz. ‘Bana ne Amerika’dan’ deyip, reel politiği denizin dibine gömeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun! Çalışmalarımızın ayrıntıları ve takvimi önümüzdeki günlerde teşkilatımızla ve aziz milletimizle paylaşacağız.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR