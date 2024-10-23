Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ali Haydar Teke tarafından Çorum’da ilk kez düzenlenen Korfbol Cumhuriyet Kupası turnuvası gençler ve yıldızlar olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Gençlerde 4, yıldızlarda 4 olmak üzere 8 takımın katılım sağladığı turnuvada tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Dün oynanan son final maçlarının ardından gençlerde Bilgi Koleji şampiyon olmayı başarırken, Spor Lisesi ikinci, Doğa Koleji üçüncü, Bahçeşehir Koleji ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldızlarda ise şampiyonluk kupası Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’nun oldu. İkincilik kupasının sahibi ise Bahçeşehir Koleji olurken, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu üçüncü, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncülük kupasını kazandı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise başarı belgesi takdim edildi.