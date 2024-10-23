Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Gençlerimiz ve çocuklarımızın boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri ve kendilerini çeşitli spor dallarında geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz spor malzemesi desteğimiz devam ediyor. Bugün de kendilerine masa tenisi, langırt ve çeşitli spor malzemeleri tedarik ederek destek sağlamış olduk, gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, gözlerindeki ışıltı bizlere güç veriyor. Onları mutlu görmek bizlerinde çalışma azmini ateşliyor,kendilerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Ufuk İSBİR ve personelini de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ