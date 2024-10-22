Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin Saat Kulesi Passolig Satış Noktasından ve www.passo,com,tr internet adresinden alına ileceği belirtilirken, bilet fiyatları ile ilgili de bilgi verildi. Kala arkası biletleri 100, maraton biletleri 250, sol kapalı tribün biletleri 300, VİP A-D tribün biletleri 500, VİP-B tribün biletleri de 1.500 liradan satıldığı belirtildi. Gençlerbirliği taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri ise 130 liradan satılıyor.

Sağ kapalı tribün ve Güney kale arkası tribünleri ise kapalı olduğu için bu iki tribün için bilet satışı yapılmıyor.