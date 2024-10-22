Geçtiğimiz hafta, iş insanı Cantürk Alagöz’ün 69 milyon liralık alacağına karşı başlattığı icra ve haciz işlemleri ile sarsılan Gençlerbirliği, borçlarını ödeyebilmek PORTAŞ’a satacağı ve buna karşılık PORTAŞ’tan Ağustos ayından beri her ay 50 milyon aldığı Beytepe’deki mülke ihtiyati tedbir kararı konmasıyla büyük şok yaşadı.

Geçmişte Beytepe arazisinin asıl sahibi olan Hacettepespor’un 10 yıl civarı bir süre önce bu arazinin Gençlerbirliği’ne devriyle ilgili kırmızı-siyahlı kulüp ve dönemin genel sekreteri Sinan Gürsoy aleyhine dava açtığı belirtildi. Bu dava sonucunda da hem PORTAŞ’a satılacak mülk hem de arazi üzerinde bulunan tüm dairelerin tapu kaydına ihtiyati tedbir kararı alındığı kaydedildi.

Ayrıca Gençlerbirliği ile PORTAŞ arasında yapılan sözleşmenin imzalı evrakları da yayınlandı. Daha önce de kamuoyuna yansıdığı gibi satış için tarafların 285 milyon TL bedelle anlaşmaya vardıkları ve bunu 16 Ağustos’ta yapılan bir protokolle imzaya aldıkları görüldü.

Anlaşmada, PORTAŞ’ın 16 Ağustos’tan başlayarak 5 ay boyunca aylık 50 milyon TL ve 6. taksit olarak ise 35 milyon TL ödeyeceği belirtiliyor. Anlaşmada ikinci taksitin ödenmesinden (10-15 Eylül arası) 30 gün sonra içinde satışın resmi olarak gerçekleştirileceği kaydediliyor.

Protokole göre, şu ana kadar PORTAŞ’tan 100 milyon TL alan (Ekim ayındaki 3. taksit 50 milyon TL’nin alınıp alınmadığı bilinmiyor) Gençlerbirliği’nin satışı bu günlerde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Alınan tedbir kararı bu satışı sekteye uğratmış olacak.

Satışın feshedilmesi durumunda Gençlerbirliği’nin aldığı parayı avans faiziyle geri vermesi de sözleşme maddelerinde yer alıyor.