Hüseyin Gömleksiz, meslekte 30. yılını yaşayan, uzun yıllar yurt dışında büyük firmaların yetkili konumlarında görev yapan, halen de Romanya’da aktif çalışmaları devam eden Hüseyin Gömleksiz, 2005 yılında memleketi Çorum’da çalışmaya başladığını anlatarak, mimari ve ticari anlayışını şöyle ifade ediyor:

“Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğüm modern yapıları tercih ediyorum. Yaptığım binalar, görsel olarak farklılık gösteriyor. Dizaynını kendim yapıyorum. Daha kaliteli, daha ferah, rahat, daha yaşanılır olsun diye...Dört duvar, bir çatı, konut demek değil…Sağlam, güvenilir ve işlevsel olması her şeyin önünde…”

“İleriye dönük olarak amacımız, Çorum’a görkemli bir villalar kenti kazandırmak. Öncelikle bunu kaldıracak potansiyelin oluşumunu görmek gerekir. Ayrıca da imar yanlışlarından kaçınmak gerektiği çok açık. Deprem riski dikkate alınarak, yeni imar alanları dağların eteklerine doğru çekilmeli. Şimdiye kadar yapıldığı gibi, düz alanlara konut yapımından artık vazgeçilmeli.”

“Çorum’da Silmkent, Sülüklü, Hoyhoy, Taşocağı civarı gibi bölgeler kaya zemin, dolayısıyla buralara çok güvenli yeni yerleşim alanları oluşturulabilir. Şehir, lüks konutların yapıldığı bu bölgelere yönelebilir. Sağlam, modern, şık, yerden ısıtma sistemli, çift banyolu,geniş teras ve balkonlu akıllı evler…”

Can Yapı Sahibi Hüseyin Gömleksiz, akıllı ev sisteminin daha güvenli olduğunu, enerji tüketiminde tasarruf sağladığını, yaşamı kolaylaştıran pek çok farklılıklarının bulunduğunu belirterek, “Benim hemşehrilerim de kaliteli yaşamı hak ediyor.” ifadesini kullandı. (Aliye ÖNCEL)