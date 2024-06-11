Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Kocaelispor’un seçimli olağanüstü genel kurulunda vekil olarak başkanlık görevini yürüten ve kongreye tek aday olarak giren Recep Durul başkanlığa seçildi.

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye 1529 delegenin sadece 381’i katıldı. Taraftarların salona alınmadığı genel kurulda zaman zaman gergin anlar yaşanırken, teşekkür konuşması yapan Başkan Recep Durul “Sportif başarının mutlaka olması gerekiyor. Diğer adımların da sağlıklı ilerlemesi için. Sportif başarı için de kurumsal yapı, insan odaklı liyakate dayalı yönetim, futbolun kültürünü ve derinliğini bilen yönetimle doğru yönetim, yönetim becerileri gerekiyor.

Takımımızın mühendisliğini elbette Ertuğrul Sağlam yapacak. Ancak futbol bilgisi olan yönetimden ekip de oluşturacağız. Hocamızın kararıyla birlikte en doğru oyuncuyu getireceğiz. Her bölgeye en az 2 oyuncu alacağız ama her bölgeye 4-5 oyuncu almayacağız” dedi.